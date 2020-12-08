В Одеській області стався розбійний напад у громадському транспорті
Про нього розповіли в прес-службі Politeka.net
Так, в Біляївському районі в маршрутці зустрілися два приятелі і один з них, згадавши старі образи, вихопив ніж і вдарив ним опонента. Далі зловмисник відібрав у потерпілого телефон з грошима і зник.
Пасажир маршрутки, на щастя, відбувся несерйозними тілесними ушкодженнями і після обробки ран медиками швидкої допомоги, був відпущений додому.
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У той же час нападнику пощастило менше. Копи розшукали його по гарячих слідах і після обшуків у квартирі знайшли пакет з канабісом. Знахідка направлена на експертизу.
Чоловіка затримали, раніше, як виявилося, він вже мав проблеми з законом. Тепер він піде під суд за двома статтями за розбій і незаконне зберігання наркотичних речовин.
До цього ми писали, що в одеських маршрутках орудує банда, яка залишає пасажирів без телефонів.
Так, в одну з міських маршруток зайшла група у складі трьох чоловіків і обчистила людей.
"Один з них спробував витягнути у дівчини телефон, але вона вчасно це помітила і голосно попросила повернути їй смартфон. Злодюжка кинув його на підлогу і запевнив, що пристрій сам випав. Після цього вся "банда «вийшла біля клубу» Палладіум», а на зупинку пізніше літній чоловік помітив, що без телефону вже залишився він", - поділилися побаченим очевидці.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутка наїхала на пішохода на " зебрі:" відкинуло на авто", фото.
Якова писала, що в Одесі маршрутник погрожував пасажирам, відео: "Ваше життя в моїх руках, один рух, і ви в лікарні"
Також Politeka повідомляла, що трагічна ДТП сталася з мікроавтобусом на Одещині, є жертви.