У поїзді напрямком "Одеса-Ужгород" ночами регулярно грабують пасажирів

Серійна банда відкриває купе, краде речі, гроші, документи, можуть навіть запшикати газом. Провідники чули про проблему, проте крім того, щоб попередити пасажирів, нічого більше зробити не можуть. Про це розповів один з одеситів, якого намагалися обчистити, проте він вчасно прокинувся і виштовхав зловмисників з купе. Своєю розповіддю він поділився на сторінках соцмереж, писати Politeka.net

"Їхав в купе один, закривши двері зсередини, приблизно о 23: 30 ліг спати. Близько 4-х ранку прокинувся, став дивитися в телефоні фільм. І тут, зачинені двері, повільно відчинилися і в купе повільно став заходити чоловік не слов'янської зовнішності, невеликого зросту, худорлявий. На питання " що ви хочете?", відповів, що помилився"» - повідав він.

Коли пасажир задрімав і прокинувся вже ближче до ранку, то побачив того ж "гостя", який стояв над ним і тягнувся до сумки. Чоловік схопився і виштовхав зловмисника з купе, де його чекав подільник. Потім прийшов провідник, і непрохані гості пішли.

"Таке відбувається постійно!!! Провідники не один раз повідомляли про це керівництву-але толку ніякого. У цьому ж поїзді, зі слів провідника, у VIP вагоні комусь із пасажирів не пощастило. Міцно спали. Викликали поліцію. Чекали на найближчій станції-ніхто навіть не зволив під'їхати до поїзда! Ніяких обіцяних нарядів ні поліції, ні Нацгвардії в поїздах немає!!!! ""- розповів чоловік.

На завершення він застеріг інших пасажирів бути гранично обережними і уважними при поїздках на поїздах «Укрзалізниці».

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