У людей можуть бути психічні травми

У лікарні Одеси одній з пацієнток принесли сніданок при померлої сусідки по палаті, яка пролежала там всю ніч

Сталося це в саме тій лікарні №5 на вулиці Троїцькій, яка опинилася в епіцентрі скандалу минулого тижня.

Про це під час інтерв'ю з журналістами розповіла волонтер благодійного фонду "Корпорація монстрів " Катерина Ножевнікова, яка допомагає хворим з ковід-19, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінці до кінця)

"Одна з наших пацієнток перебувала в ситуації, коли померла її сусідка по палаті. Її не виносили протягом ночі. А вранці принесли сніданок. Тут тіло лежить, а тут вам сніданок", – каже Ножевнікова.

Волонтер підкреслила, що через перебування з померлими в одній палаті хворі можуть отримати психічні травми, хоча самі лікарі сприймають таку ситуацію дещо інакше.

Вона в черговий раз звернула увагу на гостру проблему нестачі лікарів медсестер і санітарів в лікарнях міста.

"Зробили винуватими лікарів. Щоб винести тіло, потрібно три-чотири людини, а там (в лікарні) медики не встигають до живих підійти. Ми тримаємо перше місце за кількістю пацієнтів на одну медичну бригаду. При нормі 30 пацієнтів на бригаду, у нас 100-120", – повідомила волонтер.

Станом на ранок 8 грудня в регіоні зафіксовано ще 1043 нових випадків китайської інфекції.

Загальна кількість хворих по Одещині становить 53823 осіб.

За минулу добу 17 осіб померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 681 людина померла за весь час в області, 14959 одужали, 37213 хворіють, у 53589 підозрюють коронавірус.

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