Рейди не пов'язані з карантином

У місті Чорноморську Одеської області поліцейські активно почали перевіряти ринки і магазини

Новорічні та різдвяні свята - традиційний час масового запуску громадянами піротехнічних виробів. З метою виявлення неякісної та простроченої продукції співробітники КЗ «Муніципальна варта " спільно з представниками сектору ювенальної превенції Чорноморського відділення поліції провели рейд по магазинах і ринках міста, пише місцеве видання 04868.com.ua

В ході перевірок були досліджені ринки "Сокіл", «Вечірній», «Курортний» і "Дельфін".

З торговцями правоохоронці провели профілактичну бесіду про заборону продажу піротехнічних виробів у незаконних місцях, а також особам, які не досягли 18-річного віку.

Також варто звернути увагу, що при купівлі піротехніку необхідно перевірити наявність сертифіката відповідності, інструкції, терміну придатності. На сертифікованих виробах вказується наступна інформація:

- клас небезпеки;

- термін придатності;

- вікові обмеження щодо їх застосування;

- покрокова інструкція з використання

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