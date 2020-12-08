У місті Чорноморську Одеської області поліцейські активно почали перевіряти ринки і магазини
Новорічні та різдвяні свята - традиційний час масового запуску громадянами піротехнічних виробів. З метою виявлення неякісної та простроченої продукції співробітники КЗ «Муніципальна варта " спільно з представниками сектору ювенальної превенції Чорноморського відділення поліції провели рейд по магазинах і ринках міста, пише місцеве видання
В ході перевірок були досліджені ринки "Сокіл", «Вечірній», «Курортний» і "Дельфін".
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З торговцями правоохоронці провели профілактичну бесіду про заборону продажу піротехнічних виробів у незаконних місцях, а також особам, які не досягли 18-річного віку.
Також варто звернути увагу, що при купівлі піротехніку необхідно перевірити наявність сертифіката відповідності, інструкції, терміну придатності. На сертифікованих виробах вказується наступна інформація:
- клас небезпеки;
- термін придатності;
- вікові обмеження щодо їх застосування;
- покрокова інструкція з використання
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