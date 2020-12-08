В Одесі пацієнти "ковідної " лікарні № 5, що на вулиці Троїцькій, розповіли про непросту ситуацію в медзакладі

Нагадаємо, що це саме та лікарня, де минулого тижня мертві тіла лежали поруч з іншими пацієнтами.

Свої історії вони розповіли на сторінках соцмереж, передає Politeka.net

Так, одеситка Діана Богданова розповіла, що її мама цілий день пролежала без медикаментозної допомоги в цій лікарні, так як медсестра просто втратила призначення від лікаря.

"Там катастрофа повна, мама лежить вже 5 день, результатів на COVID досі немає, каже вчора медсестра втратила її призначення від лікаря і так вона пролежала цілий день без медикоментозной допомоги. Їсти дають все холодне, гріти ніде, а буває і зовсім не приносять їжу. Помитися неможливо, так як в крані крижана вода. Куди писати, з ким говорити, кому блін достукатися?!",- обурилася вона.

Інша пацієнтка Лариса Рибакова розповіла, що коли спустилася вниз в аптеку, щоб купити ліки, то по дорозі побачила труп, який пролежав, за її словами, там півдня.

"Все це правда! Лежу прямо зараз в 5 лікарні на четвертому поверсі, і так як я на ногах – а тут таких мало – часто бігаю вниз в аптеку. Спускаєшся вниз купити ліки, прямо біля аптеки труп пролежав з 6:00 до 13: 00! Потім прямо в нашому відділенні по дорозі в туалет теж пів дня пролежав. Сьогодні спускаюся в аптеку – сховали труп за ліфтом. На третьому поверсі в туалеті чоловік помер, лежав прямо там теж півдня!!! Вчора познайомилися-сьогодні його немає. Медперсоналу катастрофічно не вистачає! Вони не встигають фізично допомогти найскладнішим. Лікар з'являється тільки вранці, лікаря у відділенні просто немає! Поки шукають, викликають реаніматора або лікаря, люди вмирають!",- каже вона.

Ще одна жінка стверджує, що в цій клініці немає операційної та реанімації. На всю лікарню кілька лікарів і медсестер. Це взагалі не лікарня за великим рахунком, а маніпуляційна. Там немає навіть санітарів немає. Все роблять медики і родичі хворих.

"Якщо стан хворого критично погіршується, то все, хана. Там точно не відкачають. Навіщо туди взагалі людей везуть, вмирати чи що?",- запитує вона.

Нагадаємо, що одеситам повідомили, що їх чекає в лікарнях під час епідемії: "снідають разом з мертвими"

Як писала Politeka, з одеських лікарень медики масово виписують пацієнтів: "просять концентратор, щоб доліковуватися вдома"

Також Politeka писала, у лікарні Одеси мертві тіла лежать в одній палаті з живими, кадри