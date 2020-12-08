У центрі Одеси приїжджі, погрожуючи ножем пограбували продавщицю магазину

Деталі нападу повідомили на порталі одеської поліції, передає Politeka.net

Так, двоє зловмисників зайшли в торговий заклад під виглядом покупців, один заблокував вхідні двері, а інший вийняв ніж і пригрозив їм продавщиці. Потім вони заволоділи грошима і особистим телефоном жінки, а після цього зникли.

Жертва пограбування, не гаючи часу звернулася в поліцію.

Незабаром копи затримали підозрюваних. Ними виявилися 33-річний житель Донецької області і 31-річний громадянин однієї з сусідніх держав. Телефон вони продали, а гроші вже встигли витратити.

За розбійний напад чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

До цього ми повідомляли, що під Одесою стався розбійний напад у громадському транспорті.

Так, в Біляївському районі в маршрутці зустрілися два приятелі і один з них, згадавши старі образи, вихопив ніж і вдарив ним опонента. Далі зловмисник відібрав у потерпілого телефон з грошима і зник.

Пасажир маршрутки, на щастя, відбувся несерйозними тілесними ушкодженнями і після обробки ран медиками швидкої допомоги, був відпущений додому.

Нагадаємо, що в одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу

Як повідомляла Politeka, в Одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"

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