Третій день поспіль штормове попередження

Жителям Одеси і області не варто розслаблятися, так як на середу, 9 грудня знову оголошено штормове попередження

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

Синоптики попередили жителів про погіршення метеорологічних умов на території Одеської області вночі та вдень 9 грудня.

Прогнозуються сильні шквальні пориви вітру до 15-20 метрів в секунду. Протягом дня можливі короткочасні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Через це варто чекати ожеледиці.

Температура повітря вночі 0-2°С морозу, вдень 1-3°С тепла.

По Одеській області стоятиме хмарна погода. Місцями невеликі опади, ожеледь, ожеледиця.

Вітер східний, 9-14 метрів в секунду, місцями пориви 15-17 метрів в секунду.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, на півночі до 6°С морозу, вдень 1-6°С тепла.

На автошляхах області місцями ожеледиця, часом видимість під час опадів 2-4 км.

До цього ми повідомляли, що несприятлива обстановка на одеських дорогах через ожеледицю призвела до аварії з трагічними наслідками.

ДТП за участю рейсового автобуса і автомобіля «Жугулі» сталося рано вранці на 14 км автодороги Одеса - Чорноморськ.

37-річний водій "ВАЗа", не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, в'їхав в автобус, який рухався в зустрічному напрямку. Водій легковика від отриманих травм загинув, водій автобуса відбувся незначними травмами.

Також в патрульній поліції повідомили, що перший сніг і ожеледь створили безліч аварійних ситуацій на дорогах Одеси.

Тільки за один день по місту було зафіксовано 68 дорожньо-транспортних пригод.

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