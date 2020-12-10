На дорогах під Одесою збили пішоходів

Перша ДТП сталася вчора ввечері в районі промринку»сьомий кілометр". Там під колесами фури загинув молодий чоловік. Про це поінформувала прес-служба одеської поліції, передає Politeka.net

За даними інспекторів, 32-річний водій вантажівки Man не помітив і збив 25-річного пішохода, який перетинав дорогу в не належному місці. Від отриманих травм хлопець помер до приїзду бригади "швидкої допомоги".

На місці працювала слідчо-оперативна група і, якщо в смерті пішохода доведуть провину водія вантажівки, то йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

Ще одна трагічна аварія трапилася того ж вечора в місті Теплодарі, що недалеко від Одеси.

Автомобіль на величезній швидкості збив жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Постраждала не вижила. Поліція ще не прокоментувала ДТП, проте очевидці трагедії кажуть, що водій був п'яний.

Зараз триває розслідування інциденту.

До цього ми повідомляли, що в Одесі автохам мало того, що мало не збив дівчат, так ще й почав розпускати руки.

Як розповіла одна з постраждалих дівчат Аліна, в Аркадії неадекватний водій Porsche Cayenne ледь не наїхав на неї і її сестру. Однак замість вибачень, водій почав сварку з дівчатами, вибив з рук однієї з постраждалих телефон, який відлетів на 10 метрів.

Нагадаємо, що на Одещині автоледі в'їхала в поліклініку на машині, кадри: "хотіла без черги"

А ще Politeka писала, що в Одесі збили пішоходів: кадри з місця трагедії

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