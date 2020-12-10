В Одесі чоловік не дочекався медичної допомоги і помер на лавочці

Це сталося вдень на проспекті Шевченка. Трагічну історію повідомило видання 048.ua .

Небайдужі одесити помітили, як пристойно одягненому літньому чоловікові стало погано. Він присів на лавочку і знепритомнів.

Вони негайно подзвонили в "швидку", проте медики приїхали через годину і вже констатували смерть одесита.

Очевидці розповіли, що протягом години вони тричі дзвонили на лінію «103» і двічі викликали поліцію, яка так і не приїхала.

У той час, поки чекали медиків, одна з жінок взяла телефон потерпілого і набрала його родичів, вони зібралися і приїхали, і в той же момент приїхала бригада «швидкої».

Літній чоловік пролежав на лавочці близько години, перш ніж медики змогли дістатися до місця виклику.

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Регіон входить до першої трійки-п'ятірки за найбільшою кількістю хворих.

Там вже давно сортують хворих і навіть за важкими пацієнтами, які задихаються від нестачі кисню, швидкі їдуть по кілька годин.

Але з госпіталізацією в Одесі та регіоні як і раніше складно.

Як розповіла відомий волонтер Катерина Ножевнікова, забирають тільки важких пацієнтів і то не завжди.

У той же час одна з сімейних лікарів Одеси повідала, що бригади на тестування приїжджають через 5-8 днів. Результатів тестів доводиться чекати дуже довго.

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