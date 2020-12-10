На Одесу опустився густий туман, у зв'язку з чим було оголошено штормове попередження
Про погіршення погодних умов мешканців попередили у Державній службі надзвичайних ситуацій, передає Politeka.net
Через туман видимість на дорогах загального користування знизитися до 200-500 метрів.
Туман протримається до ранку 11 грудня, тому водіям рекомендують бути особливо акуратними і без зайвої необхідності не виїжджати на дороги.
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У той же час синоптики Гідрометцентру Чорного і Азовського морів повідомили, що Одесі 10 грудня буде похмура погода, можливий дощ.
Температура вночі становитиме від 1 до 8 градусів вище нуля. Вдень стовпчики термометрів піднімуться не вище 6 градусів.
Синоптики попереджають про поривчастий вітер до 15-24 м/с.А також про ожеледицю.
До цього ми повідомляли, що несприятлива обстановка на одеських дорогах через ожеледицю призвела до аварії з трагічними наслідками.
ДТП за участю рейсового автобуса і автомобіля «Жугулі» сталося рано вранці на 14 км автодороги Одеса - Чорноморськ.
37-річний водій "ВАЗа", не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, в'їхав в автобус, який рухався в зустрічному напрямку. Водій легковика від отриманих травм загинув, водій автобуса відбувся незначними травмами.
Нагадаємо, що негода з новою силою обрушиться на Одесу, Точний прогноз: "сніг, ожеледь і штормовий вітер"
Як повідомляла Politeka, снігова буря, мороз і вітер: негода насувається на Одесу, оголошено штормове попередження
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