На Одесу опустився густий туман, у зв'язку з чим було оголошено штормове попередження

Про погіршення погодних умов мешканців попередили у Державній службі надзвичайних ситуацій, передає Politeka.net

Через туман видимість на дорогах загального користування знизитися до 200-500 метрів.

Туман протримається до ранку 11 грудня, тому водіям рекомендують бути особливо акуратними і без зайвої необхідності не виїжджати на дороги.

У той же час синоптики Гідрометцентру Чорного і Азовського морів повідомили, що Одесі 10 грудня буде похмура погода, можливий дощ.

Температура вночі становитиме від 1 до 8 градусів вище нуля. Вдень стовпчики термометрів піднімуться не вище 6 градусів.

Синоптики попереджають про поривчастий вітер до 15-24 м/с.А також про ожеледицю.

До цього ми повідомляли, що несприятлива обстановка на одеських дорогах через ожеледицю призвела до аварії з трагічними наслідками.

ДТП за участю рейсового автобуса і автомобіля «Жугулі» сталося рано вранці на 14 км автодороги Одеса - Чорноморськ.

37-річний водій "ВАЗа", не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, в'їхав в автобус, який рухався в зустрічному напрямку. Водій легковика від отриманих травм загинув, водій автобуса відбувся незначними травмами.

Нагадаємо, що негода з новою силою обрушиться на Одесу, Точний прогноз: "сніг, ожеледь і штормовий вітер"

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