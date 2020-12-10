У мера Одеси Геннадія Труханова виявили COVID-19
Про це він сам розповів одеситам на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net
"Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію — до одужання і отримання негативного результату.
Не приховую: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Самопочуття поки непогане. Тому в будь — якому випадку залишаюся на зв'язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб", - написав мер Одеси.
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Одесити не пройшли повз і вже відреагували на захворювання мера. Свої коментарі вони залишають у соцмережах.
Вони побажали йому лікуватися в місцевих лікарнях.
" У нього суди з судовими засіданнями, а тут ще у правоохоронних органів виникли питання до проведеної "реставрації" будинку Руссова",
"У 5-ту його бюджетну...і пішки...", "О , дуже цікаво, де він буде лікуватися і як?»,
"Думаю самоізолюється, десь в Європі і повернеться після Різдва, здоровим і відпочив!", "Нехай в нашу інфекційну піде лікується там умови супер і потім подивимося може і ремонт зробить" ," це ще треба перевірити він буде здоровий дуже скоро", - висловилися в мережі.
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