Нерідко буває так, що чоловіки, які бажають познайомитися, потрапляють на вудку небезпечних злочинниць

Так, в центрі Одеси дві приїжджі з області жінки познайомилися з чоловіком і напросилися до нього в гості, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального відділення Нацполіції.

У його квартирі вся трійця вирішила відсвяткувати знайомство за столом, а після того як господар захмелів і заснув, жінки надумали обчистити його.

Вони винесли з житла всі цінні речі-побутову техніку, гаджети та інше. Загальна сума завданих збитків склала близько 100 тисяч гривень.

Жертва пограбування звернулася в поліцію із заявою. Копи розшукали злодійок, ними виявилися 26 і 30-річна жительки Біляївського і Ширяївського районів.



Викрадене майно, окрім двох смартфонів, які грабіжниці встигли продати, у них вилучили. Затриманим повідомили про підозру у крадіжці. Їм загрожує до п'яти років в'язниці.

До цього ми повідомляли, що в поїзді напрямком «Одеса-Ужгород» ночами регулярно грабують пасажирів.

Серійна банда відкриває купе, краде речі, гроші, документи, можуть навіть запшикати газом. Провідники чули про проблему, проте крім того, щоб попередити пасажирів, нічого більше зробити не можуть. Про це розповів один з одеситів, якого намагалися обчистити, проте він вчасно прокинувся і виштовхав зловмисників з купе.

Нагадаємо, що в одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу

Як повідомляла Politeka, в одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"

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