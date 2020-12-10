У центрі Одеси неадекватний чоловік погрожував підірвати кафе з відвідувачами

Подія трапилася вдень 10 грудня в закладі швидкого харчування «Макдоналдс» на Дерибасівській. Про це розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Близько 11 години дня в поліцію надійшов сигнал про терориста, який знаходиться на другому поверсі кафе «Макдональдс».

Чоловік, тримаючи руку під курткою, повідомив адміністрації кафе, що у нього граната, яку він збирається підірвати, і зажадав викликати поліцію.

До закладу приїхала велика кількість поліцейських, пожежні команди та вибухотехніки, які оточили місце інциденту.

У поліції почали операцію "Грім". З будівлі евакуювали всіх людей.

Правоохоронців розповіли, що кілька хвилин вели переговори з чоловіком, після чого його затримали.

Як з'ясувалося, ніякої гранати у при собі не було. За словами чоловіка, він вчинив так через "складне життя". Очевидці затримання кажуть, що чоловік поводився неадекватно.

До цього ми писали, що під Одесою евакуювали мешканців багатоквартирного будинку і оточили територію через загрозу вибуху.

Так, в одному з під'їздів будинку в Чорноморську жителі побачили бойову гранату, про неї вони повідомили в поліцію.

Після обстеження піротехніки з'ясували, що це був муляж ручної гранати.

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