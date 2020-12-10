Одеське узбережжя вкрило щільною піною
Відповідне відео опублікували очевидці в місцевому пабліку " Підслухано Одеса, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Недавній шторм і сильний вітер, які вирували кілька днів поспіль, сильно спінили морську воду. Піни виявилося так багато, що вона заповнила собою весь вільний простір одеських пляжів.
Одесити в соцмережах жартують, що це чорноморські русалки влаштували велике прання.
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У той же час екологи пов'язують це явище поєднанням вітру, хвиль і наявності у воді органічних речовин.
До цього ми повідомляли, на Одесу опустився густий туман, у зв'язку з чим було оголошено штормове попередження.
Через туман видимість на дорогах загального користування знизитися до 200-500 метрів.
Як повідомили синоптики, туман протримається до ранку 11 грудня, тому водіям рекомендують бути особливо акуратними і без зайвої необхідності не виїжджати на дороги.
У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів розповіли, що Одесі 10 грудня буде похмура погода, можливий дощ.
Температура вночі становитиме від 1 до 8 градусів вище нуля. Вдень стовпчики термометрів піднімуться не вище 6 градусів.
Синоптики попереджають про поривчастий вітер до 15-24 м/с.А також про ожеледицю.
Нагадаємо, що негода з новою силою обрушиться на Одесу, Точний прогноз: "сніг, ожеледь і штормовий вітер"
Як повідомляла Politeka, снігова буря, мороз і вітер: негода насувається на Одесу, оголошено штормове попередження
Також Politeka писала, що в Одесу прийшла зима, оголошено штормове попередження: "мокрий сніг, хуртовина і ожеледь