Одеське узбережжя вкрило щільною піною

Відповідне відео опублікували очевидці в місцевому пабліку " Підслухано Одеса, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Недавній шторм і сильний вітер, які вирували кілька днів поспіль, сильно спінили морську воду. Піни виявилося так багато, що вона заповнила собою весь вільний простір одеських пляжів.

Одесити в соцмережах жартують, що це чорноморські русалки влаштували велике прання.

У той же час екологи пов'язують це явище поєднанням вітру, хвиль і наявності у воді органічних речовин.

До цього ми повідомляли, на Одесу опустився густий туман, у зв'язку з чим було оголошено штормове попередження.

Через туман видимість на дорогах загального користування знизитися до 200-500 метрів.

Як повідомили синоптики, туман протримається до ранку 11 грудня, тому водіям рекомендують бути особливо акуратними і без зайвої необхідності не виїжджати на дороги.

У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів розповіли, що Одесі 10 грудня буде похмура погода, можливий дощ.

Температура вночі становитиме від 1 до 8 градусів вище нуля. Вдень стовпчики термометрів піднімуться не вище 6 градусів.

Синоптики попереджають про поривчастий вітер до 15-24 м/с.А також про ожеледицю.

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