Жителів Одеси попередили бути напоготові, так як в самому центрі міста орудують кишенькові злодії

Повідомлення про це з'явилося в місцевому пабліку «Чорний список Одеса», передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

За інформацією очевидців, три жінки ромської зовнішності, діючи спільно, вистежують своїх жертв у закладі фастфуду «Макдональдс», а при виході на вулицю, грабують прямо на ходу.

"На вулиці на ходу витягли у дівчинки в червоній куртці телефон з кишені . На відео зафіксовано. Через хвилин 5-7 Циганок з зловили друзі дівчат, і циганки віддали телефон ! Сказавши, що знайшли на підлозі! Вкрали на вулиці !!» ,- розповіла свідки того, що відбувається.

Автор поста стверджує, що кишенькові злодії завжди заходячи в Макдональдс і магазин «Єва» Дерибасівської. Вони часто крадуть в русі.

У коментарях користувачі Мережі радять в подібних випадках застосовувати самосуд, а відзначають, що вони відстібають кому треба за те, що творять, інакше б їх давно вже посадили. Також діляться своїми історіями.

«А чого ноги не зламали або пальці хоча б?", "Вони платять за те, що творять. Інакше їх би давно посадили", " ці красуні вчора 04.12 мені рюкзак розстебнули, я різко повернулася. Не встигли...перейшла дорогу через Пушкінську, вони згорнули. Будьте обережні!", "У масках їм тепер роздолля, взагалі страх втратили", " Ну і звичайно їх ніхто не затримує !", "Поліція штрафи за маски збирає нафіг їм ці злодійки», - пишуть в мережі.

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