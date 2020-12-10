Уряд визначився з роботою кафе і ресторанів у новорічну ніч

Уряд заборонив українцям влаштовувати святкові заходи з нагоди Нового року в кафе і ресторанах

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, в ефірі "Громадське радіо»

Він зазначив, що ресторани і кафе повинні закрити свої каси до 22 годин, а самі заклади повинні закритися не пізніше 23 годин.

"Заборонено проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів у закладах громадського харчування, – заявив Ляшко. - Касові апарати не повинні працювати після 22 години вечора.

У той же час уряд дозволив проводити новорічні ялинки в школах і дитячих садах, але тільки в межах однієї групи або одного класу».

Крім того, додатково до обмежень «помаранчевої» зони уряд оновив правила роботи громадських закладів — до 8 січня музеї, кінотеатри, церкви, театри, концертні зали повинні працювати з певними обмеженнями.

Як повідомили в РНБО, станом на 10 грудня в Одеській області від інфекції померли 27 хворих. Це один з найвищих показників в регіоні за весь час.

За минулу добу виявлено 717 нових випадків коронавірусу – при тому, що останнім часом в регіоні було не менше 1000 хворих на добу. Загальне число інфікованих склало 54 тисячі 840 чоловік.

Одужати вдалося 1176 пацієнтам.

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