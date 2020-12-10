Синоптики попередили жителів Одеси та області про туман і ожеледицю в п'ятницю, 11 грудня
Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net
Так, в Одесі очікується вночі і вранці туман, вдень метеорологи прогнозують невеликі опади.
Вітер південно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі та вдень 4-6 °С тепла.
По Одеській області буде похмуро.
Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі опади.
Вночі та вранці місцями туман, ожеледь, ожеледиця.
Вітер південно-східний, 9-14 м / с, вночі місцями пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі та вдень 2-7 °С тепла, на півдні до 12 °С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, туман, видимість 200-500 м.
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Через коливання температури повітря від мінусової до плюсової на дорогах півночі Одеської області утворюється ожеледь. У зв'язку з цим Служба автомобільних доріг області повідомила про роботу на автомагістралях 33 одиниць техніки.
Спецтехніка посипає піском автомобільні дороги державного значення Кодимського, Балтського, Подільського, Іванівського, Ананьївського, Ширяївського, Великомихайлівського та Захарівського районів.
Автомобілістів закликали бути максимально уважними і акуратними на дорогах під час ожеледиці: не вирушати в поїздки на літній гумі, дотримуватися швидкісного режиму і безпечної дистанції між автомобілями, обов'язково користуватися ременями безпеки.
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