Біля опорної лікарні№5 на вулиці Троїцькій в Одесі вишикувалася величезна черга з автомобілів " швидкої допомоги»

Фотознімки публікують місцеві жителі в соцмережах, передає Politeka.net

Одесити повідомили, що кадри зроблені в четвер, 10 грудня, за їхніми спостереженнями, така ситуація спостерігається майже кожен день.

Відзначимо, що в цій лікарні настільки високе завантаження, що нещодавно тіла померлих від ковід-19 лежали в коридорах і медики не встигали їх прибирати.

Волонтер Катерина Ножевнікова повідомила, що в цьому медзакладі вже зайняті всі стаціонарні місця, а людей привозять на рентген, тому там завжди швидкі в черзі.

Жителі Одеси в коментарях на соціальних сторінках в Facebook діляться своїми враженнями про лікарню.

"Степанову і Труханову в рамку над столом повісити! Як нагадування, що у нас все добре»,

"Це не лікарня, а морг. Ще 10 років тому там угробили мою тещу з інсультом. Лікувати взагалі не вміють»,

"Вижити в 5-й лікарні навіть без Ковіда був цілий квест, а з ковідом...співчуваю тим, хто потрапив в цю м'ясорубку»,

"Там, таке з самого дня відкриття, на фото в 2 рази менше машин, і давайте логічно міркувати, для міста в 1 млн жителів потрібно мінімум 1500 - 2500 ліжок а не як ось це все ) Просто міркування колишнього лікаря))»

"І це не просто збіг якийсь день, це кожен день і ніч там повна ж * па,і не тільки там в інфекціонке краще, але якщо немає ПЛР тесту можна навіть і не намагатися»,

"Раптом хтось таки задумається і одягне маску. Сьогодні був дуже довгий день з чоловіком, який там чекав швидку перевезти підопічну. І родичі теж не вірили, поки ось так не зіткнулися впритул», - пишуть в мережі.

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