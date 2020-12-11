В Одеській області шукають безслідно зниклу 16-річну дівчинку
Так, поліція оголосила в розшук Діану Щербенюк, 2004 року народження. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес - службу ГУНП в Одеській області.
Відомо, що дівчина, яка проживає Татарбунарському районі, вийшла з дому ще 9 грудня і де вона знаходиться не відомо. Родичі кажуть, що вона збиралася в Одесу.
У день зникнення Діана була одягнена в темно-зелену куртку, чорні джинси і сірі кросівки. З собою у неї був бордовий рюкзак. На вигляд їй 16-18 років. Зріст 180 см, у неї карі очі і русяве волосся.
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Якщо у вас є інформація про місцезнаходження зниклої дівчинки, правоохоронці просять повідомляти про це за телефонами 102, 096 41-72-005 або (048) 443-16-85.
Днем раніше стало відомо про зникнення 37-літнього Сергія Олійника, який 7 грудня з грошима поїхав на автомобілі Renault Master за металом в селище Криве Озеро Миколаївської області і не повернувся.
Його прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 190-95 см, худорлявий, коротке темне волосся.
Був одягнений у коротку чорну болоньеву куртку, темні джинси.
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