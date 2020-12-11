COVID-19 настільки важка і непередбачувана хвороба, що смерть може наздогнати людину раптово

Як розповіла завідувачка відділенням Одеського обласного центру соціально-значущих хвороб Олена Гулевич, вона з колегами спостерігала кілька смертей, і, найчастіше, це були раптові смерті. Про це медик повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода.

Вона повідала історію пацієнта з підтвердженим діагнозом ковід, який проходив лікування в їх лікарні.

Чоловік вже готувався до виписки, чекав документи, пішов в туалет, впав і помер.

За словами Олени Гулевич, це було схоже на гострий набряк легенів.

«Я багато бачила на роботі, але не такого швидкого розвитку події з летальним результатом», - говорить вона.

Лікар зазначила, що непередбачуваність covid обумовлена тим, що вірус загрожує літнім людям і людям з супутніми захворюваннями. Багато хто з пацієнтів з порушенням обміну речовин, з ожирінням.

«Я б сказала, що на сьогодні це найбільша проблема. Навіть діабет, хоча він також. Навіть гіпертонії не так заважають супроводжувати» ковидного " хворого, як зайва вага. З ними важко працювати фізично, вони погано дихають і швидко втрачають сатурацію. Дихальна недостатність в них може розвинутися буквально на очах, і таке у нас вже бувало», - розповіла завідувачка.

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