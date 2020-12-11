В Одесі водій таксі збив літнього чоловіка прямо на пішохідному переході

Момент аварії потрапив на камери очевидців, відео якого оприлюднив місцевий телеграм-канал "ХО", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За словами свідків події, наїзд стався на перетині вулиць Канатної та Єврейської.

Одесити кажуть, що після ДТП таксист не кинувся на допомогу потерпілому, а перший ділом, став знімати наклейки з автомобіля, щоб не засвітити компанію, в якій він працює.

"Таксист збив дідуся і відразу після дтп почав знімати наклейки компанії з машини, а на діда пох*р», - стверджують вони.

До цього ми писали, що на дорогах під Одесою збили пішоходів.

Перша ДТП сталася вчора ввечері в районі промринку "Сьомий кілометр". Там під колесами фури загинув молодий чоловік.

Ще одна трагічна аварія трапилася того ж вечора в місті Теплодарі, що недалеко від Одеси.

Автомобіль на величезній швидкості збив жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Постраждала не вижила. Очевидці трагедії кажуть, що водій був п'яний.

Нагадаємо, що на Одещині автоледі в'їхала в поліклініку на машині, кадри: "хотіла без черги"

А ще Politeka писала, що в Одесі збили пішоходів: кадри з місця трагедії

Також Politeka повідомляла, що у центрі Одеси позашляховик відкинуло на тротуар, люди розлетілися по сторонах: момент ДТП потрапив на відео