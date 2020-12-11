В Одесі п'яний і побитий молодик накинувся на медиків, які намагалися надати йому допомогу

Так, на лавці біля 11-ї міської лікарні на вулиці Воробйова, 5, небайдужі одесити помітили сильно побитого молодого чоловіка.

Про це вони повідомили в соцмережах.

"На вулиці замерзає підліток років 16-19! Погано говорить, так як губи склеїлися! Але з того, що вдалося розібрати, звуть його ігор. Не бездомний. Від їжі відмовляється, ховає обличчя! Соромиться!"—- написала Людмила Косолапова.

За словами очевидців, до лікарні зверталися, але там не діють.

Однак медики лікарні кажуть зовсім інше.

Як розповіла прес-секретар Департаменту охорони здоров'я Олена Вельможко, цей хлопець не підліток, йому 21 рік, пише ТСН .

Увечері він кілька разів приходив до лікарні в стані дуже сильного алкогольного сп'яніння і поводився неадекватно.

"При спробі надати йому першу допомогу, він накинувся на медпрацівників. Вони викликали поліцію, але поки її чекали, хлопець пішов. Сьогодні вранці він повернувся і продовжував вести себе агресивно. Зараз він знаходиться в ізоляторі лікарні. Це питання буде вирішуватися із залученням правоохоронних органів. він швидше за все він побився", - розповіла Вельможко.

Нагадаємо, що медик розповіла, як вірусна епідемія душить Одесу: "" швидкі і лікарні захлинаються"

Як писала Politeka, у лікарні Одеси пішов з життя підліток, якого лікували два тижні

Також Politeka писала, в Одесі чоловік пішов з життя прямо на лавці, кадри трагедії: "швидка їхала на виклик годину"