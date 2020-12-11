В Одесі активізувалися домушники під час планових відключень електрики в будинках

Про це розповіли самі постраждалі в телегам-каналі «ХО», передає Politeka.net.

Квартирна крадіжка, як відомо, злочин вкрай поширений, проте не завжди банальний. Часом зловмисникам доводиться вигадувати все нові трюки і виверти, щоб зробити замах на приватну власність громадян.

Так, в одній з багатоповерхівок вулиці Івана та Юрія Лип 26 злодії обнесли квартиру під час плавного відключення електрики.

За словами очевидців, іншим сусідам зловмисники попсували замки, або і зовсім скрутили їх.

Одні з мешканців 3 години не могли потрапити у власну квартиру. Для цього довелося викликати спеціальну бригаду, яка" висвердлювала " зламані замки.

До цього ми повідомляли, як жінки обчистили квартиру чоловіка, з яким познайомилися в центрі Одеси.

Вони напросилися до нього в гості. За столом компанія випивала і коли господар житла захмелів і заснув, жінки надумали обчистити його.

Вони винесли з житла всі цінні речі-побутову техніку, гаджети та інше. Загальна сума завданих збитків склала близько 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу

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