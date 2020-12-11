В Одеській області чоловік підняв скандал на пошті, а потім сів у вантажівку і хотів задавити поліцейських

Як передає Politeka.net, така інформація з'явилася на порталі одеської поліції.

Днями в поштовому відділенні міста Білгород-Дністровського чоловік відмовився платити за надіслану посилку і влаштував скандал.

Співробітники пошти викликали правоохоронців і після цього почалося. Чоловік почав поводитися ще агресивніше,» кидався " на правоохоронців, обзивався, а потім спробував втекти з місця події.

Порушник сів у вантажівку і поїхав прямо на поліцейських, які намагалися його зупинити. Щоб не допустити наїзду, правоохоронці почали стріляти по колесах з табельної зброї. Правопорушника це на мить зупинило, він розвернувся і поїхав.

Втікача заблокували в декількох сотнях метрів від місця події і доставили в територіальний відділ поліції.

Як розповіли правоохоронці, йому повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства за ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу України. Як з'ясувалося, порушник виявився місцевим жителем, раніше судимим за викрадення і крадіжку.

До цього ми повідомляли, як жінки обчистили квартиру чоловіка, з яким познайомилися в центрі Одеси.

Вони напросилися до нього в гості. За столом компанія випивала і коли господар житла захмелів і заснув, жінки надумали обчистити його.

Вони винесли з житла всі цінні речі-побутову техніку, гаджети та інше. Загальна сума завданих збитків склала близько 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу

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