В одній зі шкіл Одеси вчителі та батьки влаштували цькування мамі та її дітям, яка відмовилася здавати на потреби класу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію в
Так, жінка розповіла, що в школі №120 вона відмовилася платити гроші за натяжну стелю в кабінеті вчителя. Після цього їй почали надходити погрози фізичною розправою від інших батьків.
«Ми почали вчитися в цій школі з листопада місяця цього року. Син пішов в 1 Б кл, дочка в 3 а.батьки з 1 Б класу стали вимагати гроші на ремонт класу на натяжну стелю. Я відмовилася здавати, після чого при моїх дітях біля школи почали погрожувати», - розповіла мати.
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Жінка написала заяву в поліцію за вимагання, а потім в прокуратуру за вимагання і загрози життю її дітям і їй.
«До мене підійшла одна мама і запитала мене чи не боюся я водити дітей в школу і не боюся я що мені зроблять темну. Після цього я дітей в школу не вожу, так як побоююся за їх життя. Що тепер робити так як діти мої психологічно постраждали і не хочуть ходити в школу?",- обурюється вона.
Звернемо увагу, що для інших батьків грошові збори в школі є абсолютно нормальним явищем. Виходячи з листування в месенджері, багато хто не розуміє, як це не платити за державну школу.
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