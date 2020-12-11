Стан зараженого китайським вірусом мера Одеси Геннадія Труханова різко погіршився

Увечері в п'ятницю, 11 грудня, стало відомо, що міського голову госпіталізували в інфекційну лікарню. Про це сам Труханов повідомив на своїй сторінці в Facebook Фейсбук.

"Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що величезна подяка нашим лікарям і медперсоналу", - написав мер.

Він також закликав українців вживати всіх можливих заходів профілактики зараження і не забувати про захисні маски і соціальну дистанцію.

Зазначимо, що Труханов вперше повідомив про свою хворобу 9 грудня. Тоді він отримав позитивний тест і пішов на самоізоляцію. Відразу після результатів тесту мер писав, що відчуває себе «не погано» і продовжує працювати у віддаленому режимі.

Після новин про хворобу мера одесити не пройшли повз і почали коментувати звістку. Вони побажали йому лікуватися в місцевих лікарнях.

"Думаю самоізолюється, десь в Європі і повернеться після Різдва, здоровим і відпочив!", "Нехай в нашу інфекційну піде лікується там умови супер і потім подивимося може і ремонт зробить", "це ще треба перевірити він буде здоровий дуже скоро", - висловилися в мережі.

Додамо, що раніше повідомлялося про критичну нестачу анестезіологів і реаніматологів для формування лікарських бригад для лікування ковід-пацієнтів в Одесі. Таку заяву зробила голова міськздраву Олена Якименко в ході засідання оперативного штабу.

Нагадаємо, біда трапилася з Трухановим, одесити розбурхані: що відомо.

Як повідомляла Politeka, соратниця Труханова займатиметься охороною здоров'я в Одесі.

Також Politeka писала, що у лікарнях Одеси спостерігається дефіцит лікарів, сполошився навіть Труханів: "це капець".