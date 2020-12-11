На вихідних Одесу заллє дощем, а температура підніметься до + 9
Про погіршення погодних умов повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net
Так, у суботу протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Нічний дощ вранці повинен ослабнути. В середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора вони відновляться з більшою силою.
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Вітер буде дути помірний, південно-західний, 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 2-4 градусів тепла, вдень 7-9.
По Одеській області протягом усього дня буде похмура погода. Місцями невеликі опади. Вночі та вранці місцями туман, ожеледь,
ожеледиця. Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 1 °С морозу до 4 ° тепла, вдень 7-12 °С тепла, на півночі 2-4 °С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість, 200-500 метрів, ожеледиця.
Автомобілістів просять бути обережними на дорогах міста та області.
У неділю в Одесі протягом усього дня погода в Одесі буде похмурою. Весь день буде йти сильний дощ, який вдень може посилитися, але до вечора почне слабшати. Вітер східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.Температура: вночі 1-6 градусів тепла, вдень 4-9 зі знаком плюс.
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