Легендарний радянський форвард Володимир Малий, який виступав за донецький "Шахтар" у 1979-1980 роках, потрапив до лікарні Одеси через вірусні ускладнення

Як стало відомо з повідомлення "7 каналу", у колишнього футболіста діагностована важка двостороння пневмонія. За даними ЗМІ, у Володимира Вікторовича і сильне загустіння крові, вірогідне тромбоз.

"Щодня на лікування потрібно 1500 грн. Таких коштів у сім'ї немає і скільки ще триватиме госпіталізація-не відомо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, стан зараженого китайським вірусом мера Одеси Геннадія Труханова різко погіршився.

Увечері в п'ятницю, 11 грудня, стало відомо, що міського голову госпіталізували в інфекційну лікарню. Про це сам Труханів повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

«Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що велика подяка нашим лікарям і медперсоналу», - написав мер.

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Так, протягом кількох днів двоє чоловіків, видаючи себе за комунальників, викопували з клумб на Алеї Слави кущі декоративна рослина цинерарія.

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