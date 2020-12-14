У третій тиждень грудня Одеса опиниться під впливом альпійського антициклону

Це означає, що весь тиждень в місті, за прогнозами синоптиків, переважатиме суха і похмура погода, при цьому температура на градусниках поповзе вниз.

З початку тижня можливі опади, а також помірний північний вітер, передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

У понеділок городян очікує похмура погода з короткочасними дощами. Крім того, в цей день Одеса буде занурена в густий туман. Автомобілістам варто вести себе гранично обережно. Вітер північно-східний 9-14 метрів в секунду. Температура вночі та вдень буде близько 2-7°С тепла.

Вівторок і Середа в Одесі також будуть хмарними і дощовими. Вітер північний 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі опуститься до 0 °С, вдень буде близько 5°С тепла.

За даними метеорологів, у четвер в Одесі потеплішає. Очікується похмура погода. Без опадів. Прогнозується слабкий змінний вітер 3-5 метрів в секунду.

Вночі температура опуститися до 2-3 °С тепла, вдень покаже до +5 градусів.

А ось у п'ятницю жителі відчують похолодання. Температура повітря впаде на кілька градусів. Небо буде затягнуте хмарами. Імовірність опадів мінімальна. Прогнозується слабкий змінний вітер.

Вночі + 1 +2 градуси, вдень не вище + 3.

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