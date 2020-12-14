На Одещині туман і слизька дорога могли стати причиною ДТП, в якому постраждала велика кількість людей, у тому числі діти

Аварія трапилася близько 16: 00 в неділю, 13 Грудня недалеко від села Залізничне в Болградському районі.

Там зіткнулися два автомобілі-Daewoo Lanos і Renault. Правоохоронці показали кадри з місця події, а також розповіли подробиці аварії, передає Politeka.net, з посиланням на пресс-службу обласного ГУНП.

За їхніми словами, удар був настільки сильний, що перший автомобіль, в салоні якого знаходився чоловік з дружиною і трьома дітьми (чотирьох і восьми років), вилетів у кювет. Їх госпіталізували в лікарню. Також постраждали водій з пасажиром, які їхали в Renault.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

До цього ми писали, що на дорогах під Одесою збили пішоходів.

Перша ДТП сталася вчора ввечері в районі промринку "Сьомий кілометр". Там під колесами фури загинув молодий чоловік.

Ще одна трагічна аварія трапилася того ж вечора в місті Теплодарі, що недалеко від Одеси.

Автомобіль на величезній швидкості збив жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Постраждала не вижила. Очевидці трагедії кажуть, що водій був п'яний.

Нагадаємо, що на Одещині автоледі в'їхала в поліклініку на машині, кадри: "хотіла без черги"

А ще Politeka писала, що в Одесі збили пішоходів: кадри з місця трагедії

Також Politeka повідомляла, що у центрі Одеси позашляховик відкинуло на тротуар, люди розлетілися по сторонах: момент ДТП потрапив на відео