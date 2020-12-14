В Одесі ведуться пошуки молодого чоловіка і дівчини, які безслідно зникли
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Так, родичі шукають 34-річну Алену Нижегородову.
Відомо, що дівчина покинула палату в міській лікарні №11 ще минулої середи, 9 грудня, і відтоді про неї ніхто нічого не чув.
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Звертається увага, що Олена потребує медичної допомоги.
Особливі прикмети: татуювання на руці у вигляді літери "а".
У день зникнення була одягнена в бузкову куртку з капюшоном і коричневі ботфорти.
"Всіх, кому що-небудь відомо про те, де можуть перебувати зниклі люди, просять телефонувати +38 (067) 482-77-00 або «102», - йдеться в повідомленні.
Крім того, більше восьми діб в Одесі розшукують безвісти зниклого Артура Ліска. Чоловікові 30 років.
Увечері 5 грудня він сів у трамвай в районі Чорноморки, але вдома так і не з'явився. Прикмети: зріст 180-183 сантиметри, світло-карі очі, русяве волосся, борода.
Був одягнений у сині джинси, чорну куртку, чорну шапку, взутий у замшеві кросівки червоного (бордового) кольору з білою підошвою.
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