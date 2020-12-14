В Одесі ведуться пошуки молодого чоловіка і дівчини, які безслідно зникли

Інформація про них з'явилася на пошуковій платформі " На виручку! Кращі Люди. Одеса", передає Politeka.net

Так, родичі шукають 34-річну Алену Нижегородову.

Відомо, що дівчина покинула палату в міській лікарні №11 ще минулої середи, 9 грудня, і відтоді про неї ніхто нічого не чув.

Звертається увага, що Олена потребує медичної допомоги.

Особливі прикмети: татуювання на руці у вигляді літери "а".

У день зникнення була одягнена в бузкову куртку з капюшоном і коричневі ботфорти.

"Всіх, кому що-небудь відомо про те, де можуть перебувати зниклі люди, просять телефонувати +38 (067) 482-77-00 або «102», - йдеться в повідомленні.

Крім того, більше восьми діб в Одесі розшукують безвісти зниклого Артура Ліска. Чоловікові 30 років.

Увечері 5 грудня він сів у трамвай в районі Чорноморки, але вдома так і не з'явився. Прикмети: зріст 180-183 сантиметри, світло-карі очі, русяве волосся, борода.

Був одягнений у сині джинси, чорну куртку, чорну шапку, взутий у замшеві кросівки червоного (бордового) кольору з білою підошвою.

Якщо комусь що-небудь відомо про місцезнаходження Артура Анатолійовича, просимо терміново повідомити за телефонами:

0674827700.

Під постом знайомі благають хлопця повернутися.

"Артурчик братан, не можу повірити... знайдися", - пишуть вони.

Нагадаємо, що маленька Вероніка пішла з дому і не повернулася, батьки в розпачі: одеситів просять допомогти знайти дівчинку

Як повідомляла Politeka, одеситка з дитиною розповіла, що довелося пережити, щоб потрапити в лікарню: "кола пекла"

Також Politeka писала, що горе-мати втратила дитину в Одесі, фото: "поклала спати, а потім..."