Одеська область вирвалася на друге місце за кількістю інфікованих ковід за добу
Так, за інформацією РНБО, в регіоні китайський вірус діагностували у 584 осіб. Загальне число хворих з початку епідемії становить 58283 жителя, передає Politeka.net
Про летальні випадки в РНБО не повідомляють. Одужати вдалося 369 пацієнтам. Продовжують хворіти 37 533 людини.
У той же час в прес-службі Одеської ОДА уточнили, найбільше нових випадків виявили в Одесі, Ізмаїлі, Арцизькому і Ренійському районах. Серед нових захворілих 24 дитини та 21 медик.
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За минулу добу в Одеській області зробили 43 ІФА-тесту і 938 ПЛР.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в
Як повідомлялося раніше, стан зараженого китайським вірусом мера Одеси Геннадія Труханова різко погіршився.
Увечері в п'ятницю, 11 грудня, стало відомо, що міського голову госпіталізували в інфекційну лікарню. Про це сам Труханов повідомив на своїй сторінці в Facebook Фейсбук.
"Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що величезна подяка нашим лікарям і медперсоналу», - написав мер.
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