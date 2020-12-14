Одеська область вирвалася на друге місце за кількістю інфікованих ковід за добу

Так, за інформацією РНБО, в регіоні китайський вірус діагностували у 584 осіб. Загальне число хворих з початку епідемії становить 58283 жителя, передає Politeka.net

Про летальні випадки в РНБО не повідомляють. Одужати вдалося 369 пацієнтам. Продовжують хворіти 37 533 людини.

У той же час в прес-службі Одеської ОДА уточнили, найбільше нових випадків виявили в Одесі, Ізмаїлі, Арцизькому і Ренійському районах. Серед нових захворілих 24 дитини та 21 медик.

За минулу добу в Одеській області зробили 43 ІФА-тесту і 938 ПЛР.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Фейсбук написав, що за минулу добу найбільшу кількість COVID-19 українців зафіксували в Київському регіоні, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як повідомлялося раніше, стан зараженого китайським вірусом мера Одеси Геннадія Труханова різко погіршився.

Увечері в п'ятницю, 11 грудня, стало відомо, що міського голову госпіталізували в інфекційну лікарню. Про це сам Труханов повідомив на своїй сторінці в Facebook Фейсбук.

"Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що величезна подяка нашим лікарям і медперсоналу», - написав мер.

Нагадаємо, що медик розповіла, як вірусна епідемія душить Одесу: "" швидкі і лікарні захлинаються"

Як писала Politeka, у лікарні Одеси пішов з життя підліток, якого лікували два тижні

Також Politeka писала, в Одесі чоловік пішов з життя прямо на лавці, кадри трагедії: "швидка їхала на виклик годину"