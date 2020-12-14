В одеських школах через високу захворюваність на грип та COVID-19 учнів та педагогів молодших класів відправляють на карантин

При цьому учні 5-11 класів продовжують навчатися дистанційно до кінця півріччя (30 грудня). Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти Ірина Столбова, в понеділок, 14 грудня, передає Politeka.net

Так, стало відомо, що в навчальних закладах Одеси збільшилася захворюваність вірусними інфекціями на 20% серед 1-4-х класів. У зв'язку з цим закрито 134, у дитячих садках не працює 35 груп.

Йдеться про школи № 52, 77, 43 і 63. Вони закриті повністю.

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Так, за інформацією РНБО, в регіоні китайський вірус діагностували у 584 осіб. Загальне число хворих з початку епідемії становить 58283 жителя, передає Politeka.net

Про летальні випадки в РНБО не повідомляють. Одужати вдалося 369 пацієнтам. Продовжують хворіти 37 533 людини.

У той же час в прес-службі Одеської ОДА уточнили, найбільше нових випадків виявили в Одесі, Ізмаїлі, Арцизькому і Ренійському районах. Серед нових захворілих 24 дитини та 21 медик.

За минулу добу в Одеській області зробили 43 ІФА-тесту і 938 ПЛР.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Фейсбук написав, що за минулу добу найбільшу кількість захворілих-19 українців зафіксували у Київському регіоні, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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