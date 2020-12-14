На Одещині під суд піде чоловік, який змушував красти свого сина-підлітка

Як передає Politeka, про це розповіли в прес-службі регіонального ГУНП (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За словами правоохоронців, що не стрибати через паркан чужого будинку, з якого 65-річний місцевий житель вирішив викрасти металобрухт, він попросив зробити це свого 15-річного сина.

Юнак переліз через паркан і передав металеву трубу батькові, який чекав його і обидва пішли додому.

Після того, як господарі звернулися із заявою про крадіжку в поліцію, копи швидко зловили злодіїв. Викрадену трубу вони не повернули, бо встигли продати.

Батькові загрожує до 10 років позбавлення волі за залучення неповнолітнього до протиправної діяльності крім того, чоловіка судитимуть за крадіжку.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі приїжджий з Луганської області знущався над 5-річним хлопчиком на очах його матері.

Так, 37-річний вітчим з особливою жорстокістю карав свого пасинка, якому всього 5 років: за неправильну вимову наносив хлопчикові моральні і фізичні страждання, змушував всю ніч стояти в кутку або битися головою об стіну. Також він бив дитину ременем, кидав з висоти свого зросту на підлогу, наносив удари ногами в пах.

Все це відбувалося на очах матері дитини і його старшої сестри, яким теж іноді діставалося від тирана.

Нагадаємо, що на Одещині молодик напав на школярку прямо на вулиці, жителі розповіли побачене: "задер спідницю і ..."

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