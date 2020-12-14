П'яний водій влаштував грандіозний переполох на Одеській залізниці

Про інцидент, який мав місце в Біляївському районі, розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net

Так, житель села Мариново повертався після гулянки на своєму авто.

Чоловік вирішив скоротити дорогу і проїхати через залізничні колії, але застряг на рейках.

"Щоб розблокувати шлях для залізничного транспорту поліцейським довелося залучати евакуатор. Рух поїздів було заблоковано на кілька годин", - розповіли в поліції.

Тим часом поліцейські вирішили перевірити водія на вміст алкоголю і виявили в його крові 1,35 проміле, при допустимій нормі 0,2.

Очевидці в телеграм-каналі "Одеса-Інфо" показали, як п'яний водій потрапив у пастку.

За керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та порушення правил руху через залізничний переїзд на чоловіка склали два адміністративні протоколи, а його машину доставили на штрафмайданчик.

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Так, у понеділок, 14 грудня, затор утворилася на ділянці перед понтонною переправою, у бік Чорноморська. Рух автомобілів сильно ускладнений, починаючи від АЗС «Сокар».

Пробку спровокував вантажівки, які вишикувалися низкою вздовж дороги і повертають у бік рибного порту.

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