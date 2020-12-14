В Одесі підліток жорстоко побив свого 15-річного приятеля

Приводом стали соціальні мережі, нібито один з них поширював плітки по мережі про іншого.

Інцидент трапився в Малиновському районі, розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net

Два юнаки довгий час спілкувалися тільки у віртуальному просторі, а коли зустрілися – почали конфліктувати. В результаті суперечки 16-річний хлопець накинувся на 15-річного приятеля.

Він почав його бити з особливою жорстокістю по обличчю і голові, в результаті у потерпілого зламаний ніс і отримана черепно-мозкова травма.

Тепер агресору загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Зараз він перебуває під домашнім арештом.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області дівчинка-підліток побила свою однолітку і була покарана.

Подія сталася у фералі цього року у Великодолинському. Тоді учениця шостого класу схопила свою однолітку за волосся і повалила її на землю. Сівши на жертву зверху, вона стала бити її по обличчю і голові. На щастя, постраждала відбулася саднами.

За розправою спостерігали ще три Школярки, одна з яких знімала те, що відбувається на камеру, а потім виклала в Instagram. Справа викликала широкий резонанс і дійшла до суду.

Нагадаємо, що у Затоці силовики з кийками побили людей: "хотіли перевірити кишені", нові деталі

Як повідомляла Politeka, в Одесі натовп влаштував самосуд над водієм, відео злили в мережу: "збив матір з дітьми"

Також Politeka писала, що агресивний підліток напав на охоронця в Одеському супермаркеті, відео: "пішов геть, бидло"