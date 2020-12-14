В Одесі підліток жорстоко побив свого 15-річного приятеля
Приводом стали соціальні мережі, нібито один з них поширював плітки по мережі про іншого.
Інцидент трапився в Малиновському районі, розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net
Два юнаки довгий час спілкувалися тільки у віртуальному просторі, а коли зустрілися – почали конфліктувати. В результаті суперечки 16-річний хлопець накинувся на 15-річного приятеля.
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Він почав його бити з особливою жорстокістю по обличчю і голові, в результаті у потерпілого зламаний ніс і отримана черепно-мозкова травма.
Тепер агресору загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Зараз він перебуває під домашнім арештом.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області дівчинка-підліток побила свою однолітку і була покарана.
Подія сталася у фералі цього року у Великодолинському. Тоді учениця шостого класу схопила свою однолітку за волосся і повалила її на землю. Сівши на жертву зверху, вона стала бити її по обличчю і голові. На щастя, постраждала відбулася саднами.
За розправою спостерігали ще три Школярки, одна з яких знімала те, що відбувається на камеру, а потім виклала в Instagram. Справа викликала широкий резонанс і дійшла до суду.
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