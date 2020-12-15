В Одесі на вулиці Дерибасівській встановлюють головний символ нового року - ялинку

За інформацією місцевих ЗМІ , ялинка на головній вулиці міста складатиметься з живих дерев. На каркас нанизують великі сосни, які і сформують загальну зелену композицію висотою близько 10 метрів. Після монтажу всіх ялин, на них навісять кольорові кулі, гірлянди та інші прикраси.

Процес цей трудомісткий, довгий, так що побачити одну з головних ялинок Одеси в «готовому» вигляді — в повний зріст і прикрашеної — можна буде через кілька днів.

Багато городян з цікавістю спостерігають за процесом, а тим, кому не пощастило побачити це на власні очі, залишають свої коментарі в мережі.

"Поки в лікарнях не вистачає банально кисню, витрачаються мільйони на ялинку…

У цікавий час живемо…»,

"Ялинка нехай буде, але ніяких масових гулянь в цьому році»,

"Для когось цей Новий рік, може стати останнім у житті. Кожен приймає рішення сам»,

"Навіщо?",

«Головне, щоб знятий в Києві капелюх з ялинки до нас не привезли!»,

"Краще роздали пенсіонерам, яким нічого їсти", - пишуть в мережі.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській мерії запропонували городянам відзначати новорічні свята онлайн.

Як повідомив віце-мер Павло Вугельман, через пандемію доведеться відмовитися від традиційного концерту на Думській площі, а також грандіозного салюту. Феєрверки проведуть у кожному районі окремо, щоб уникнути великого скупчення людей.

"Головна ялинка міста традиційно засяє в День Святого Миколая - 19 грудня. В цей же день запрацює і резиденція Діда Мороза в Літньому театрі, вона працюватиме щодня до 7 січня (з 14:00 до 18:00). По Приморському бульвару курсуватиме святковий паровозик для дітей, там же будуть солодкі частування для одеситів і гостей міста, а біля Дюка встановлять святкову карусель. Для всіх дітей і карусель, і паровозик працюватимуть у святкові дні безкоштовно. Всі заходи будуть проводитися з урахуванням жорстких карантинних обмежень — - розповів заступник міського голови.

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