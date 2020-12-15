Одеситів попередили, як не стати жертвою нової афери, наживкою якої є карантинні 8 тисяч

Під виглядом надання допомоги, в отриманні обіцяних урядом "карантинних " компенсацій, шахраї виманюють гроші у довірливих українців, а також отримують доступ до їх особистих даних. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу кіберполіції.

Тільки за два тижні грудня цього року, в поліцію вже надійшло понад 100 заяв від постраждалих.

Схема досить проста і полягає в наступному: зловмисники розміщують відредаговане відео, де президент розповідає про виплату матеріальної допомоги в розмірі 8 тис.грн постраждалим від карантину підприємцям. У підводці до відео шахраї запевняють, що отримати грошові кошти можуть абсолютно всі і тут же пропонують посилання на ресурс, де можна залишити заявку на отримання компенсації.

На сторінці, яка відкривається при переході за посиланням, від громадянина вимагають ввести свої особисті дані, зокрема, номер банківської карти, для перерахування грошей.

Після чого людині нав'язують юридичні послуги, необхідні для оформлення заявки, отримання електронного цифрового підпису і подібних, досить нескладних дій.

Деякі все ж перераховують гроші шахраям, проте основним "уловом" злочинців, стане доступ до рахунку потерпілого, внаслідок чого громадянин може втратити всі свої гроші.

Щоб не попастися на вудку аферистів, кіберполіція закликає громадян:

- довіряти тільки офіційній інформацію про фінансові виплати;

- не переходити за сумнівними посиланнями;

- не повідомляти стороннім особисту інформацію.

Якщо ж Ви все-таки стали жертвою шахраїв, правоохоронці закликають звернутися в банк і заблокувати картку, а також негайно повідомити в поліцію.

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