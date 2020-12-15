Спекотна ніч в одному з дворів Одеси

Вночі в Одесі на парковці палахкотіли автомобілі

Вогняна НП сталася у дворі житлового комплексу на вулиці Маршала Говорова. Про це спочатку повідомили очевидці в соцмережах і розмістили кадри пожежі, передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

До ранку інформацію про подію підтвердили в поліції і розповіли деякі подробиці.

О 05:20 рятувальники пожежу локалізували, а о 5: 29 ліквідували на загальній площі 10 кв.м. внаслідок пожежі вогнем знищено два легкові автомобілі та пошкоджено моторний відсік ще одного автомобіля.

Попередньо встановлено, що першим від займистої суміші загорівся «Lexus», а потім вогонь перекинувся на дві сусідні іномарки - «SsangYong» і «Lexus». На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Причина пожежі встановлюється.

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На вулиці Варненська загорілася двокімнатна квартира в п'ятиповерховому житловому будинку.

Стривожений мешканці будинку подзвонили в Службу порятунку " 101 " і вже о 05:56 прибулі пожежники ліквідували загоряння в квартирі.

Після цього було знайдено тіло 69-річного господаря житла без ознак життя.

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