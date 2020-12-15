Ситуація на жаль тільки погіршується

За одну добу в Одеській області зафіксовано понад 20 смертей від китайського вірусу

Про це повідомили в РНБО, передає Politeka.net

Станом на 15 грудня в регіоні офіційно зареєстровано 830 нових випадків ковід.

Всього за час пандемії число заражених на Одещині досягло 59 тисяч 113 жителів.

Вчора від вірусу і супутніх захворювань в регіоні помер 21 пацієнт. Кількість жертв хвороби в Одеській області зросла до 815.

Повністю вилікувалися від китайської болячки 1683 жителів Одеси та області (21639 за весь час).

Кількість нових підозр збільшилася на 830 (60892).

До цього ми повідомляли, що COVID - 19 настільки важка і непередбачувана хвороба, що смерть може наздогнати людину раптово.

Як розповіла завідувачка відділенням Одеського обласного центру соціально-значущих хвороб Олена Гулевич, вона з колегами спостерігала кілька смертей, і, найчастіше, це були раптові смерті.

Чоловік вже готувався до виписки, чекав документи, пішов в туалет, впав і помер.

За словами Олени Гулевич, це було схоже на гострий набряк легенів.

«Я багато бачила на роботі, але не такого швидкого розвитку події з летальним результатом», - говорить вона.

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