За одну добу в Одеській області зафіксовано понад 20 смертей від китайського вірусу
Про це повідомили в РНБО, передає Politeka.net
Станом на 15 грудня в регіоні офіційно зареєстровано 830 нових випадків ковід.
Всього за час пандемії число заражених на Одещині досягло 59 тисяч 113 жителів.
Вчора від вірусу і супутніх захворювань в регіоні помер 21 пацієнт. Кількість жертв хвороби в Одеській області зросла до 815.
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Повністю вилікувалися від китайської болячки 1683 жителів Одеси та області (21639 за весь час).
Кількість нових підозр збільшилася на 830 (60892).
До цього ми повідомляли, що COVID - 19 настільки важка і непередбачувана хвороба, що смерть може наздогнати людину раптово.
Як розповіла завідувачка відділенням Одеського обласного центру соціально-значущих хвороб Олена Гулевич, вона з колегами спостерігала кілька смертей, і, найчастіше, це були раптові смерті.
Чоловік вже готувався до виписки, чекав документи, пішов в туалет, впав і помер.
За словами Олени Гулевич, це було схоже на гострий набряк легенів.
«Я багато бачила на роботі, але не такого швидкого розвитку події з летальним результатом», - говорить вона.
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