У самому центрі Одеси біля мерії обвалився карниз зі старовинного будинку

Обвалення сталося пізно ввечері 14 грудня на Приморському бульварі. Про це повідомив одеський активіст Олег Михайлик на своїй сторінці в Фейсбук, передавати Politeka.net

Так, зі старовинного 4-х поверхового будинку, який вважається пам'яткою архітектури, відвалився елемент карниза і впав прямо на тротуар.

"Добре, що знову обійшлося без людських жертв, обвалення сталося пізно ввечері.

Все, що потрібно знати про стан пам'яток архітектури в Одесі, навіть в самому її центрі", - написав Михайлик.

До слова, що постраждала будівля на Приморському бульварі, 5, відома як прибутковий будинок Лерхе. Пам'ятник архітектури був побудований в 1826 р і перебудований в 1895 році за проектом Германа Шеврембранта.

Одесити в соцмережах висловлюють жаль, що місто руйнується на очах, деякі звернули увагу, що постраждала будівля — це приватна власність.

"Як важко дивитися, що з кожним днем улюблена Одеса стає все "менше і менше". Скоро, побачити її колишню красу, можна буде тільки на старих фотографіях...»,

"Це приватна власність. Нехай власник її і ремонтує. Завдання влади адміністративними методами цього домогтися і бюджет міста тут ні до чого», - висловилися одесити.

Нагадаємо, що в Одесі встановлюють ялинку, фото

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