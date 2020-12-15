В Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею

Відповідна скарга з'явилася на сайті "Єдиного центру звернення громадян", у вівторок, 15 грудня, передає Politeka.net

Одесит розповів, що інцидент трапився рано вранці в 214 маршрутці вулиці Декабристів. Водій вибіг і напав зі спини за розрахунок проїзду копійками. Маршрутник розсік пасажиру перенісся і порвав одяг.

Примітно, що потерпілий звернувся не в поліцію на сайт мерії.

Тим часом в інциденті буде розбиратися Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради. Питання обіцяють вирішити до 14 січня 2021 року

Раніше ми повідомляли, що в Одесі виник черговий конфлікт між водієм громадського транспорту і пасажирами.

Так, рано вранці водій маршрутки №145 почав грубіянити людям, а також зробив зухвалу заяву з погрозами.

"Ваше життя в моїх руках, один рух, і ви в лікарні", - каже маршрутник.

За словами очевидців, конфлікт спалахнув через те, що одна пасажирка попросила його швидше їхати, тому що він стояв довго на зупинці.

За жінку заступився чоловік, так як водій став їй грубіянити.

"Я пасажир, я їду, а ти хто-такий, що життям і смертю розпоряджаєшся, ти що Бог?",- кричав чоловік водієві.

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