В Одеській області сталося звіряче вбивство жінки-таксиста

Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал « Одеса-Інфо », передавати Politeka.net

Вони розповіли, що жінку водія таксі вбили в ніч на 15 грудня. Її труп виявили в селі Любопіль Лиманського району.

Жінку зарізали і викинули в провулку.

Автомобіль викрали і спалили біля Суворовського кладовища, в бік села Красносёлкі.

Подробиці трагедії в поліції поки не коментують.

Очевидці також розмістили моторошні фотографії з місця злочину.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області молода дівчина зарізала приятеля і намагалася це приховати.

Вбивство сталося в одному з сіл Великомихайлівського району.

Так, а поліцію звернулися родичі загиблого 34-річного чоловіка і розповіли, що на його тілі знайшли колоту рану в області серця.

При цьому його молода співмешканка, якій всього 21 рік, запевняла поліцейських, що під час вечері потерпілий ненадовго вийшов на вулицю, а повернувся вже з пораненням, від якого помер.

В ході досудового слідства дівчина зізналася, що це вона вдарила співмешканця ножем. Обидва випили, а потім посварилися. Щоб приховати сліди злочину, зловмисниця вимила підлогу від крові, а ніж сховала під килим.

Правоохоронці направили знаряддя вбивства на експертизу.

Підозрюваній пред'явили підозру і відправили в СІЗО. За вбивство співмешканця дівчині їй загрожує до 15 років в'язниці.

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