В Одеській області сталося звіряче вбивство жінки-таксиста
Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал «
Вони розповіли, що жінку водія таксі вбили в ніч на 15 грудня. Її труп виявили в селі Любопіль Лиманського району.
Жінку зарізали і викинули в провулку.
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Подробиці трагедії в поліції поки не коментують.
Очевидці також розмістили моторошні фотографії з місця злочину.
Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області молода дівчина зарізала приятеля і намагалася це приховати.
Вбивство сталося в одному з сіл Великомихайлівського району.
Так, а поліцію звернулися родичі загиблого 34-річного чоловіка і розповіли, що на його тілі знайшли колоту рану в області серця.
При цьому його молода співмешканка, якій всього 21 рік, запевняла поліцейських, що під час вечері потерпілий ненадовго вийшов на вулицю, а повернувся вже з пораненням, від якого помер.
В ході досудового слідства дівчина зізналася, що це вона вдарила співмешканця ножем. Обидва випили, а потім посварилися. Щоб приховати сліди злочину, зловмисниця вимила підлогу від крові, а ніж сховала під килим.
Правоохоронці направили знаряддя вбивства на експертизу.
Підозрюваній пред'явили підозру і відправили в СІЗО. За вбивство співмешканця дівчині їй загрожує до 15 років в'язниці.
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