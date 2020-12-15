У місті Чорноморську Одеської області виявили безвісти зниклу 14-річну дівчинку з Луцька
Як повідомили в прес-службі обласного ГУНП, неповнолітня мешканка Луцька пропала більше двох тижнів тому, проте мати забила тривогу тільки 11 грудня. Вона прийшла в поліцію.
За словами жінки, дівчинка не вперше йде з дому, але правоохоронців вона про це раніше не повідомляла, тому що та завжди поверталася через кілька годин. Цього разу ситуація затягнулася.
В ході розшуків було встановлено маршрут пересування розшукуваної. Поліцейські з'ясували, що вона сіла у вантажівку далекобійника, і з ним попрямувала в портове містечко в Одеській області - Чорноморськ.
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Одеські копи маючи опис вантажівки і водія, перевірили десятки фур, які прибули в місто, і в кінці їх зусилля увінчалися успіхом.
12 грудня дівчина була знайдена.
У бесіді з правоохоронцями вона пояснила, що пішла з дому, тому посварилася зі старшим братом.
Раніше ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області молодик накинувся на 12-річну дівчинку, щоб згвалтувати.
Так, в поліцію звернулася жінка і розповіла, що невідомий чоловік серед білого дня на вулиці напав на її малолітню дочку. Мати вказала, що зловмисник чіплявся до 12-річної дівчинки– задер їй спідницю, намагався зняти колготи і згвалтувати, проте постраждала встигла забігти у двір і розповіла про те, що трапилося, матері.
Поліція приступила до пошуків і затримала 23-річного безробітного чоловіка на сусідній вулиці.
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