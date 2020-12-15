У місті Чорноморську Одеської області виявили безвісти зниклу 14-річну дівчинку з Луцька

Як повідомили в прес-службі обласного ГУНП, неповнолітня мешканка Луцька пропала більше двох тижнів тому, проте мати забила тривогу тільки 11 грудня. Вона прийшла в поліцію.

За словами жінки, дівчинка не вперше йде з дому, але правоохоронців вона про це раніше не повідомляла, тому що та завжди поверталася через кілька годин. Цього разу ситуація затягнулася.

В ході розшуків було встановлено маршрут пересування розшукуваної. Поліцейські з'ясували, що вона сіла у вантажівку далекобійника, і з ним попрямувала в портове містечко в Одеській області - Чорноморськ.

Одеські копи маючи опис вантажівки і водія, перевірили десятки фур, які прибули в місто, і в кінці їх зусилля увінчалися успіхом.

12 грудня дівчина була знайдена.

У бесіді з правоохоронцями вона пояснила, що пішла з дому, тому посварилася зі старшим братом.

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Так, в поліцію звернулася жінка і розповіла, що невідомий чоловік серед білого дня на вулиці напав на її малолітню дочку. Мати вказала, що зловмисник чіплявся до 12-річної дівчинки– задер їй спідницю, намагався зняти колготи і згвалтувати, проте постраждала встигла забігти у двір і розповіла про те, що трапилося, матері.

Поліція приступила до пошуків і затримала 23-річного безробітного чоловіка на сусідній вулиці.

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