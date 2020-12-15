Щоб не опинитися за гратами, втік

В Одесі чоловік побив і зґвалтував свою двоюрідну сестру

Інцидент трапився в одному з торгових центрів міста, передає Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби ГУНП.

Все почалося з того, що 19-річна дівчина попросила свого 27-річного родича допомогти їй вибрати комп'ютерну техніку.

Підібравши ноутбук, чоловік пригостив її кавою. А потім несподівано запропонував вступити з ним у статеві стосунки.

У відповідь на почуту відмову зловмисник зламав потерпілій ніс, згвалтував і, щоб не опинитися за гратами, втік з області.

Правоохоронці розшукали ґвалтівника та затримали. За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області сталося звіряче вбивство жінки-таксиста.

Як і розповіли очевидці, жінку водія таксі вбили в ніч на 15 грудня. Її труп виявили в селі Любопіль Лиманського району.

Жінку зарізали і викинули в провулку.

Автомобіль викрали і спалили біля Суворовського кладовища, в бік села Красносёлкі.

Нагадаємо, що зникла дівчинка підняла на вуха поліцію двох областей: "поїхала з далекобійником в Чорноморськ"

Як повідомляла Politeka, на Одещині молодик напав на школярку прямо на вулиці, жителі розповіли побачене: "задер спідницю і ..."

Також Politeka писала, що на Одещині молода дівчина зарізала приятеля і хотіла приховати розправу: що відомо