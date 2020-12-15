В Одесі чоловік побив і зґвалтував свою двоюрідну сестру
Інцидент трапився в одному з торгових центрів міста, передає Politeka.net з посиланням на
Все почалося з того, що 19-річна дівчина попросила свого 27-річного родича допомогти їй вибрати комп'ютерну техніку.
Підібравши ноутбук, чоловік пригостив її кавою. А потім несподівано запропонував вступити з ним у статеві стосунки.
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У відповідь на почуту відмову зловмисник зламав потерпілій ніс, згвалтував і, щоб не опинитися за гратами, втік з області.
Правоохоронці розшукали ґвалтівника та затримали. За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
До цього ми повідомляли, що в Одеській області сталося звіряче вбивство жінки-таксиста.
Як і розповіли очевидці, жінку водія таксі вбили в ніч на 15 грудня. Її труп виявили в селі Любопіль Лиманського району.
Жінку зарізали і викинули в провулку.
Автомобіль викрали і спалили біля Суворовського кладовища, в бік села Красносёлкі.
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