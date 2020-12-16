Один з найважливіших мостів в Одеській області перетворився на розбиту пам'ятку інфраструктури

Зокрема, міст через канал Кофа на автодорозі Т-16-07 в Одеській області, який розташований на кордоні Кілійського та Ізмаїльського районів, небезпечно просів і може впасти, та й зиму він вже не переживе.

Про це стало відомо завдяки повідомленню Telegram-каналу "Україна в шоці".

"Ще один міст "втомився". Цього разу в Одеській області. Міст, що проходить через канал Кофа по автодорозі Т-16-07, настільки просів, що може впасти, не переживши зиму. Привіт СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ?",- повідомляють автори публікації.

Судячи з опублікованих фото, по цьому мосту вже просто неможливо проїхати спокійно, дорожнє покриття взялося хвилею, а сам міст неабияк прогнув час, а на опорах немає живого місця. Йому дійсно потрібна допомога, у вигляді капітального ремонту, або повної заміни.

Відзначимо, що частину реконструкції мосту здійснили цього року, але гроші закінчилися. На інші роботи необхідні ще кошти. Роботи продовжать влітку 2021 року.

Подальший ремонт цього мосту необхідно проектувати окремо, і вже навіть завершився тендер на виготовлення проектної документації. Але найголовніше в цій боротьбі - наявність коштів на ремонт, а тільки проект за підсумками відкритих торгів обійдеться державному бюджету в 1 млн 332 тисячі гривень.

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