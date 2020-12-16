На Одещині зарізали жінку-таксиста, викинувши її тіло в провулку
Злочинці також викрали її автомобіль, який пізніше спалили.
За даними "Оглядач", жертвою стала 55-річна Інеса Тютюнник.
"Її добре знали в місті, вона довгий час була єдиною жінкою-таксистом", – поділилося джерело видання.
Інеса займалася перевезеннями кілька років, а останнім часом виходила тільки на нічні зміни.
Біда у Лесі Нікітюк, слабкодухих просить не дивитися: "Як виглядає рана...", фото
Масштабні сутички почалися на Майдані, в хід пішли гранати: кадри божевілля
Доросла дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта захопила перетворенням, фото красуні: «Неймовірні…»
Лободу зі скандалом вигнали з концерту в Росії, кадри просочилися в мережу: "Ми відмовили їй через..."
"Завжди така усміхнена, товариська, з нею було дуже приємно і безпечно їздити. Вона відмінний водій", - розповів один з клієнтів жінки.
Її тіло виявили 15 грудня в районі села Любопіль Лиманського району Одеської області.
За попередньою інформацією, вона померла від ножових поранень. Автомобіль, яку викрали злочинці, знайшли спаленим.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області молодий чоловік зарізав сусідку, слідуючи вказівкам голосу в його голові.
Після опитування свідків сліди призвели до 26-річного місцевого жителя, який був приватним гостем загиблої.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею
Як повідомляла Politeka, в Одеському ТРЦ у дівчини зажадали гроші за зіпсований товар, відео: "затримали сім'ю з дітьми"
Також Politeka писала, що гастролери побили і пограбували одесита на очах у поліцейського: "відібрали 30 тисяч доларів"