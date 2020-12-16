На Одещині зарізали жінку-таксиста, викинувши її тіло в провулку



Злочинці також викрали її автомобіль, який пізніше спалили.

За даними "Оглядач", жертвою стала 55-річна Інеса Тютюнник.

"Її добре знали в місті, вона довгий час була єдиною жінкою-таксистом", – поділилося джерело видання.

Інеса займалася перевезеннями кілька років, а останнім часом виходила тільки на нічні зміни.

"Завжди така усміхнена, товариська, з нею було дуже приємно і безпечно їздити. Вона відмінний водій", - розповів один з клієнтів жінки.

Її тіло виявили 15 грудня в районі села Любопіль Лиманського району Одеської області.

За попередньою інформацією, вона померла від ножових поранень. Автомобіль, яку викрали злочинці, знайшли спаленим.





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Моторошний злочин стався в одному з сіл Болградського району: тіло жінки було знайдено в її будинку. На шиї були ножові поранення, що свідчило про насильницьку смерть.

Після опитування свідків сліди призвели до 26-річного місцевого жителя, який був приватним гостем загиблої.

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