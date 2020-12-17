В Одесі 40 рятувальників боролися з пожежею, яка палахкотіла біля газової заправки

Рано вранці 17 грудня на номер "101" надійшло повідомлення про загорання за адресою Отамана Головатого, 161. Там вогонь охопив Складське приміщення, яке розташоване біля газової заправки. Рятувальники одразу вирушили за підвищеним номером виклику. Про це повідомили в прес-службі регіонального управління ДСНС, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

По приїзду пожежники побачили, як металевий ангар був охоплений полум'ям. Вогонь поширився на площу в 450 квадратних метрів.

О 4:43 пожежу локалізовано та о 5: 33 ліквідовано.

Причина пожежі та збитки — встановлюються. На щастя, в результаті НП немає загиблих і постраждалих немає.

За даними відомства, від ДСНС залучалися 10 одиниць пожежної техніки та 40 чоловік особового складу.

Місцеві жителі стали свідками вибуху під час пожежі в ангарі.

До цього ми повідомляли, що в одному з районів Одеси вогнем був охоплений житловий будинок. Пожежа почалася на Дачі Ковалевського.

Там загорілася двоповерхова прибудова. Загальна площа загоряння склала близько 60 квадратних метрів.

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