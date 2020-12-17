Небайдужих жителів Одеси закликають допомогти в пошуках дівчини, яка загадково зникла в центрі міста
Так, в Одесі розшукують 29-річну Лауру Крайникову. Про це повідомили на пошуковій платформі "911" у соціальній мережі
Дівчина пропала пізно ввечері 15 грудня. Близько 23: 30 її бачили на території готелю в Червоному провулку. Зникла розмовляла по мобільному телефону. Пізніше Лаура перестала виходити на зв'язок.
Прикмета: на вигляд близько 25 років, зріст 165 сантиметрів, темне волосся.
Епатажна Полякова в сміливому міні попітніла перед камерою, розставивши ноги до непристойності: "Напевно, наліво зібралася…"
Гостра на язик Нікітюк публічно відшила Остапчука і партнера по "Танцях з зірками": "У мене немає серця"
Похорони легендарного Валентина Гафта обернулися ганебним скандалом: "Ви з глузду з'їхали?
Як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої: "Старше на десять років"
Була одягнена у чорні лосини і чорну кофту, зелені шкарпетки.
Звертається особлива увага, що на дівчині не було взуття та куртки.
Раніше ми писали, що в місті Чорноморську Одеської області виявили безвісти зниклу 14-річну дівчинку з Луцька.
Як стало відомо, неповнолітня мешканка Луцька зникла більше двох тижнів тому, проте мати забила на сполох лише 11 грудня. Вона прийшла в поліцію.
За словами жінки, дівчинка не вперше йде з дому, але правоохоронців вона про це раніше не повідомляла, тому що та завжди поверталася через кілька годин. Цього разу ситуація затягнулася.
В ході розшуків було встановлено маршрут пересування розшукуваної. Поліцейські з'ясували, що вона сіла у вантажівку далекобійника, і з ним попрямувала в портове містечко в Одеській області - Чорноморськ.
Одеські копи маючи опис вантажівки і водія, перевірили десятки фур, які прибули в місто, і в кінці їх зусилля увінчалися успіхом.
12 грудня дівчина була знайдена.
Нагадаємо, що маленька Вероніка пішла з дому і не повернулася, батьки в розпачі: одеситів просять допомогти знайти дівчинку
Як повідомляла Politeka, на Одещині молодик напав на школярку прямо на вулиці, жителі розповіли побачене: "задер спідницю і ..."
Також Politeka писала, що горе-мати втратила дитину в Одесі, фото: "поклала спати, а потім...