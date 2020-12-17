Небайдужих жителів Одеси закликають допомогти в пошуках дівчини, яка загадково зникла в центрі міста

Так, в Одесі розшукують 29-річну Лауру Крайникову. Про це повідомили на пошуковій платформі "911" у соціальній мережі Фейсбук , передає Politeka.net

Дівчина пропала пізно ввечері 15 грудня. Близько 23: 30 її бачили на території готелю в Червоному провулку. Зникла розмовляла по мобільному телефону. Пізніше Лаура перестала виходити на зв'язок.

Прикмета: на вигляд близько 25 років, зріст 165 сантиметрів, темне волосся.

Була одягнена у чорні лосини і чорну кофту, зелені шкарпетки.

Звертається особлива увага, що на дівчині не було взуття та куртки.

Раніше ми писали, що в місті Чорноморську Одеської області виявили безвісти зниклу 14-річну дівчинку з Луцька.

Як стало відомо, неповнолітня мешканка Луцька зникла більше двох тижнів тому, проте мати забила на сполох лише 11 грудня. Вона прийшла в поліцію.

За словами жінки, дівчинка не вперше йде з дому, але правоохоронців вона про це раніше не повідомляла, тому що та завжди поверталася через кілька годин. Цього разу ситуація затягнулася.

В ході розшуків було встановлено маршрут пересування розшукуваної. Поліцейські з'ясували, що вона сіла у вантажівку далекобійника, і з ним попрямувала в портове містечко в Одеській області - Чорноморськ.

Одеські копи маючи опис вантажівки і водія, перевірили десятки фур, які прибули в місто, і в кінці їх зусилля увінчалися успіхом.

12 грудня дівчина була знайдена.

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