В Одесі поліцейські розшукали лжемінера, який відправив анонімне повідомлення про загрозу вибуху в школі

Ним виявилася 6-річна дівчинка, учениця першого класу цієї школи. Про це повідомили в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

У бесіді з правоохоронцям школярка пояснила свій вчинок бажанням пограти з кошеням, який чекав її вдома.

З дитиною поспілкувалися співробітники ювенальної превенції. Вони пояснили дівчинці, що його необдуманий вчинок призвів до зриву навчального процесу у всій школі і змусив кілька екстрених служб займатися неіснуючою проблемою, коли, можливо, в той час хтось реально потребував їх допомоги.

"Поліцейські попросили дівчинку більше не викликати жартома ні поліцію, ні рятувальників, ні лікарів, адже такі дії караються законом і в даному випадку, поки вона ще маленька, за них доведеться понести покарання її батькам за ст. 184 КУпАП", - розповіли вони.

Так, в середу, 16 грудня, в поліцію надійшло телефонне повідомлення про мінування однієї зі шкіл.

На місце події були направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та кінологи.

Станом на 10: 30 при обстеженні приміщень навчального закладу та прилеглої до нього території, вибухових пристроїв не виявлено. В ході огляду об'єкта поліцейські евакуювали 440 осіб.

До цього ми повідомляли, що хвиля масових мінувань з новою силою прокотилася по Одесі, цього разу під удар потрапили навчальні заклади.

Так, на електронну адресу поліції прийшло анонімне повідомлення про мінування відразу 10 одеських шкіл.

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